ЦРУ призвало выйти на связь россиян, не поддерживающих войну в Украине

Центральное разведывательно управление (ЦРУ) предложило россиянам, которые не поддерживают войну в Украине, связаться с разведкой США. Для этого им нужно воспользоваться даркнетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"ЦРУ предприняло новый шаг по продвижению своего присутствия в даркнете, который доступен только через специальные инструменты", - отмечает издание.
По его данным, разведка США предложило россиянам, которые не согласны с вторжением России в Украину, выйти на связь. Инструкция о том, как получить доступ к сайту ЦРУ в даркнете сегодня появилась в Facebook спецслужбы.
Сайт ЦРУ в даркнете имеет те же функции, что и обычная домашняя страница американской разведки. Однако доступ к нему возможен только через интернет-браузер Tor.
Напомним, в конце апреля США заявили о планах переманить ведущих российских ученых.
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