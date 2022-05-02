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ЦРУ закликало вийти на зв'язок росіян, які не підтримують війну в Україні

Фото: ЦРУ закликало вийти на зв'язок росіян, які виступають проти війни в Україні (cia.history.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) запропонувало росіянам, які не підтримують війну в Україні, зв'язатися з розвідкою США. Для цього їм потрібно скористатися даркнетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"ЦРУ зробило новий крок по просуванню своєї присутності в даркнеті, який доступний тільки через спеціальні інструменти", - зазначає видання.

За його даними, розвідка США запропонувало росіянам, які не згодні з вторгненням Росії в Україну, вийти на зв'язок. Інструкція про те, як отримати доступ до сайту ЦРУ в даркнеті сьогодні з'явилася в Facebook спецслужби.

Сайт ЦРУ в даркнеті має ті ж функції, що і звичайна домашня сторінка американської розвідки. Однак доступ до нього можливий тільки через Інтернет-браузер Tor.

Нагадаємо, в кінці квітня США заявили про плани переманити провідних російських вчених.

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