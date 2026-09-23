ЦРУ попереджає Польщу про диверсію РФ проти банків, - ЗМІ

За даними джерел польських журналістів, застереження від Центрального розвідувального управління США стосувалися не лише класичних гібридних дій чи провокацій на кордоні, а й можливого удару по фінансовій інфраструктурі.

Йдеться про підводну телекомунікаційну мережу, яка забезпечує роботу міжнародних банківських систем.

Російська сторона вже детально вивчила розташування кабелів, які з'єднують Європу та Америку, а також прокладені у Балтійському морі (між Skandynawією та Польщею) і між Великою Британією та континентальною Європою.

Американська розвідка закликала підготувати банківську систему до можливих критичних навантажень та сбоїв. Якщо ключові лінії передачі даних будуть пошкоджені, міжбанківський обмін може опинитися під загрозою.

Щодня цими каналами проходять транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів.

Водночас інфраструктура розроблена із можливістю диверсифікації - у разі обриву одного кабелю трафік автоматично перенаправляється на інші маршрути. Попри це, спецслужби розглядають цей сценарій як цілком реальний.

Аналітики зазначають, що спецслужби Польщі готуються до більш агресивних дій з боку РФ, ніж звичайні шпигунські операції.

Серед імовірних сценаріїв - інсценування атак (наприклад, із використанням дронів) нібито з території країн НАТО для створення приводу до ескалації та створення фальшивих цифрових слідів у кіберпросторі, щоб звинуватити європейські країни у провокаціях.