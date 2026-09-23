ЦРУ предупреждает Польшу о диверсии РФ против банков, - СМИ

Россия уже изучила расположение подводных кабелей, через которые проходят глобальные финансовые потоки и может готовить провокации против банковской системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
По данным источников польских журналистов, оговорки от Центрального разведывательного управления США касались не только классических гибридных действий или провокаций на границе, но и возможного удара по финансовой инфраструктуре.
Речь идет о подводной телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу международных банковских систем.
Российская сторона уже подробно изучила расположение кабелей, соединяющих Европу и Америку, а также проложенные в Балтийском море (между Skandynawией и Польшей) и между Великобританией и континентальной Европой.
Американская разведка призвала подготовить банковскую систему к возможным критическим нагрузкам и сбоям. Если ключевые линии передачи данных будут повреждены, межбанковский обмен может оказаться под угрозой.
Ежедневно по этим каналам проходят транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.
В то же время инфраструктура разработана с возможностью диверсификации - при обрыве одного кабеля трафик автоматически перенаправляется на другие маршруты. Несмотря на это, спецслужбы рассматривают этот сценарий вполне реальным.
Аналитики отмечают, что спецслужбы Польши готовятся к более агрессивным действиям со стороны РФ, чем обычные шпионские операции.
Среди возможных сценариев - инсценировка атак (например, с использованием дронов) якобы с территории стран НАТО для создания повода к эскалации и создания фальшивых цифровых следов в киберпространстве, чтобы обвинить европейские страны в провокациях.
Напомним, в последнее время со стороны РФ усилились угрозы странам Евросоюза и НАТО.
В частности, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал поляков готовиться к возможному нападению РФ, делать запасы продуктов и узнать расположение ближайших укрытий.
Кроме того, провокации проходят и в воздушном пространстве.
В частности, российский военный вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши, залетев со стороны Калининградской области на глубину около 300 метров.
В то же время, спецслужбы США предостерегают, что РФ детально изучила подводные линии связи и может готовить диверсии против банковской системы в Балтийском море и Атлантике.