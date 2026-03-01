ЦРУ оцінило наслідки ударів по Ірану: хто може замінити Хаменеї

Напередодні ударів США та Ізраїлю американська розвідка проаналізувала можливі наслідки операції для керівництва Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію REUTERS.
Читайте також: Іран за 3 дні? Трамп пояснив, що спонукало його на операцію проти Тегерана
За даними співрозмовників агентства, у Центральному розвідувальному управлінні дійшли висновку, що навіть у разі загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї його можуть замінити представники Корпусу вартових ісламської революції, які дотримуються жорсткої лінії.
Аналітичні матеріали, підготовлені за останні два тижні, стосувалися ймовірного розвитку ситуації після втручання США і того, чи здатна військова операція призвести до зміни режиму, що у Вашингтоні позначено як одну з цілей.
Джерела уточнили, що серед кількох сценаріїв розглядали прихід до влади структур КВІР.
При цьому остаточних висновків на користь будь-якого варіанта розвідка не зробила. У ЦРУ відмовилися від коментарів.
Президент Дональд Трамп останніми тижнями публічно сигналізував про зацікавленість США у зміні режиму в Ірані, проте не розкривав, хто може очолити країну.
У суботньому відеозверненні він назвав Тегеран "терористичним режимом" і закликав громадян Ірану взяти владу у свої руки.
Удари США та Ізраїлю стали підсумком тривалих дискусій в адміністрації на тлі протестів в Ірані.
Паралельно робилися спроби домовитися про ядерну угоду, проте переговори в Женеві завершилися безрезультатно.
Держсекретар Марко Рубіо повідомив законодавців із "Банди восьми", що операція може розпочатися найближчими годинами, підкресливши, що остаточне рішення залишається за президентом.
Нагадуємо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий до зниження напруженості і відновлення переговорів зі США за умови припинення ударів. Водночас він підкреслив, що, на його думку, Вашингтону доведеться понести відповідальність за розв'язану війну.
Зазначимо, що США та Ізраїль розпочали масштабну повітряну операцію, завдавши серію ударів по ключових об'єктах в Ірані. Президент США Дональд Трамп стверджує, що мета дій - нейтралізація ядерної загрози, тоді як іранська влада готує "нищівну" відповідь на напад.