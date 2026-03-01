ЦРУ оценило последствия ударов по Ирану: кто может заменить Хаменеи

По данным собеседников агентства, в Центральном разведывательном управлении пришли к выводу, что даже в случае гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи его могут сменить представители Корпус стражей исламской революции, придерживающиеся жесткой линии.

Аналитические материалы, подготовленные за последние две недели, касались вероятного развития ситуации после вмешательства США и того, способна ли военная операция привести к смене режима, что в Вашингтоне обозначено как одна из целей.

Источники уточнили, что среди нескольких сценариев рассматривался приход к власти структур КСИР.

При этом окончательных выводов в пользу какого-либо варианта разведка не сделала. В ЦРУ отказались от комментариев.

Позиция Белого дома

Президент Дональд Трамп в последние недели публично сигнализировал о заинтересованности США в смене режима в Иране, однако не раскрывал, кто может возглавить страну.

В субботнем видеообращении он назвал Тегеран "террористическим режимом" и призвал граждан Ирана взять власть в свои руки.

Удары США и Израиля стали итогом длительных дискуссий в администрации на фоне протестов в Иране.

Параллельно предпринимались попытки договориться о ядерной сделке, однако переговоры в Женеве завершились безрезультатно.

Госсекретарь Марко Рубио уведомил законодателей из "Банды восьми", что операция может начаться в ближайшие часы, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом.