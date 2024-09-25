ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЦПД заінтригували заявою про бої у Курській області

Курська область, Росія, Середа 25 вересня 2024 18:02
UA EN RU
У ЦПД заінтригували заявою про бої у Курській області Фото: український військовий у Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Курській області є вдалі дії Збройних сил України. Росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"У Курській області є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори", - написав Коваленко.

За його словами, військове керівництво країни-агресора розуміє, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати у Курську область з інших напрямків ще більше сил.

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже майже два місяці. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області.

Однак у комендатурі ЗСУ повідомили, що українські бійці зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.

Днями стало відомо, що ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області. Прорив здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Війна в Україні
NEWS
Примус в пріоритеті. Подоляк розповів, як запобігти ударам Росії по АЕС
Примус в пріоритеті. Подоляк розповів, як запобігти ударам Росії по АЕС
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні