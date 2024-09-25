В ЦПД заинтриговали заявлением о боях в Курской области

В Курской области есть удачные действия Вооруженных сил Украины. Россиянам необходимо перебрасывать туда из других направлений еще больше военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, военное руководство страны-агрессора понимает, что ситуация складывается таким образом, что россиянам необходимо перебрасывать в Курскую область из других направлений еще больше сил.

"В Курской области есть удачные действия Сил обороны, которые пока не знают, как комментировать вражеские военкоры", - написал Коваленко.

Бои в Курской области

Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже почти два месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

Недавно сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении выросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.

Согласно данным источников РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября.

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области.

Однако в комендатуре ВСУ сообщили, что украинские бойцы остановили наступление российских войск в Курской области. Часть ее территории остается под контролем сил обороны.

На днях стало известно, что ВСУ прорвали что один участок фронта на российской границе в Курской области. Прорыв осуществили подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск.

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