ЦПД про Суджу: окупанти не захопили місто, бої тривають

За словами Коваленка, бої в Курській області наразі тривають, а також продовжуються бойові дії в напрямку Суджі.

Коваленко також спростував інформацію про захоплення Суджі росіянами, зазначивши, що ця інформація на цей час не відповідає дійсності, адже бої продовжуються.

"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на зараз, не відповідає дійсності", - зазначив він.