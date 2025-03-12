ЦПД о Судже: оккупанты не захватили город, бои продолжаются

По словам Коваленко, бои в Курской области сейчас продолжаются, а также продолжаются боевые действия в направлении Суджи.

Коваленко также опроверг информацию о захвате Суджи россиянами, отметив, что эта информация в настоящее время не соответствует действительности, ведь бои продолжаются.

"Бои на Курщине сейчас продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются. Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на сейчас, не соответствует действительности", - отметил он.