ЦПД о Судже: оккупанты не захватили город, бои продолжаются

Бои за Суджу продолжаются. Информация о ее захвате российскими военными не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.
По словам Коваленко, бои в Курской области сейчас продолжаются, а также продолжаются боевые действия в направлении Суджи.
Коваленко также опроверг информацию о захвате Суджи россиянами, отметив, что эта информация в настоящее время не соответствует действительности, ведь бои продолжаются.
"Бои на Курщине сейчас продолжаются, бои в направлении Суджи также продолжаются. Информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на сейчас, не соответствует действительности", - отметил он.
Напомним, что украинские военные с лета ведут наступление в Курской области Российской Федерации. Это в частности позволяло обезопасить от открытия нового фронта Сумскую, Харьковскую области.
Однако не так давно россияне начали контрнаступление в этой области. Буквально утром сообщалось, что российские войска продолжают наступление на Суджу в Курской области, захватывая новые территории. Геолокационные кадры подтверждают продвижение россиян к югу от Суджи.
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Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь прокомментировал ситуацию в Курской области.
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