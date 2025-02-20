ЦПД спростував російський фейк про заборону в Україні соцмережі Truth Social

Російські пропагандисти запустили фейк про те, що в Україні нібито заборонили соцмережу Truth Social. Однак вона ніколи не була доступна в нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.
"Росіяни брешуть, що в Україні заборонили соцмережу Truth Social, яка ніколи не була доступна в нашій державі. Відповідно, інформація російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський нібито заблокував соціальну мережу Truth Social в Україні, є фейком", - зазначили у ЦПД.
Варто зазначити, що Truth Social - соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group (TMTG). Президент США Дональд Трамп вирішив створити власну соціальну мережу після того, як у 2021 році його заблокували у Twitter та Facebook.
Нагадаємо, днями між американським лідером Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським розгорівся конфлікт.
Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського серед українців становить 4%. Водночас внутрішні опитування підтверджують, що рейтинг довіри до президента України складає понад 50%.
Зеленський у відповідь зазначив, що це інформація, яку просуває Росія, і закликав Трампа не повторювати дезінформацію Москви.
Окрім того, американський президент висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
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