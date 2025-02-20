ЦПД спростував російський фейк про заборону в Україні соцмережі Truth Social

"Росіяни брешуть, що в Україні заборонили соцмережу Truth Social, яка ніколи не була доступна в нашій державі. Відповідно, інформація російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський нібито заблокував соціальну мережу Truth Social в Україні, є фейком", - зазначили у ЦПД.



Варто зазначити, що Truth Social - соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group (TMTG). Президент США Дональд Трамп вирішив створити власну соціальну мережу після того, як у 2021 році його заблокували у Twitter та Facebook.