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ЦПД опроверг российский фейк о запрете в Украине соцсети Truth Social

Фото: ЦПД опроверг российский фейк о запрете в Украине соцсети Truth Social (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что в Украине якобы запретили соцсеть Truth Social. Однако она никогда не была доступна в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Россияне врут, что в Украине запретили соцсеть Truth Social, которая никогда не была доступна в нашем государстве. Соответственно, информация российской пропаганды о том, что президент Владимир Зеленский якобы заблокировал социальную сеть Truth Social в Украине, является фейком", - отметили в ЦПИ.

Стоит отметить, что Truth Social - социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). Президент США Дональд Трамп решил создать собственную социальную сеть после того, как в 2021 году его заблокировали в Twitter и Facebook.

 

Конфликт между Трампом и Зеленским

Напомним, на днях между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт.

Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет 4%. В то же время внутренние опросы подтверждают, что рейтинг доверия к президенту Украины составляет более 50%.

Зеленский в ответ отметил, что это информация, которую продвигает Россия, и призвал Трампа не повторять дезинформацию Москвы.

Кроме того, американский президент выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов".

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