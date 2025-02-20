ЦПД опроверг российский фейк о запрете в Украине соцсети Truth Social

Конфликт между Трампом и Зеленским

Напомним, на днях между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт.

Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет 4%. В то же время внутренние опросы подтверждают, что рейтинг доверия к президенту Украины составляет более 50%.

Зеленский в ответ отметил, что это информация, которую продвигает Россия, и призвал Трампа не повторять дезинформацию Москвы.

Кроме того, американский президент выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.