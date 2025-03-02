ЦПД спростував російський фейк про наміри Трампа вислати українців

"Жодних подібних заяв від представників влади США чи правоохоронних органів не було. Поширюється ця брехня лише по російських Telegram-каналах без посилання на будь-яке джерело інформації", - зазначили в ЦПД.

За даними ЦПД, росіяни також розповсюджують фейк, що до організації мітингів на підтримку України буцімто причетні якісь "кримінальні мережі". У такий спосіб росіяни намагаються створити українцям образ "порушників закону".

"Розповсюджуючи подібні фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українців за кордоном. Також ворог намагається применшити підтримку нашої держави за кордоном, сформувавши ілюзію "штучності" проукраїнських масових акцій", - підкреслює ЦПД.

Мітинги на підтримку України

У багатьох містах США відбулися акції на підтримку України. Вони розпочалися після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Зокрема, багатотисячна акція напередодні пройшла у Нью-Йорку. Як повідомляла Associated Press, Представники української громади в США та прихильники України зібралися на Таймс-сквер із синьо-жовтими прапорами та плакатами, які закликали підтримати українців і захистити їх від російського диктатора Володимира Путіна.

А віцепрезидента США Джей ДІ Венса після сварки із Зеленським зустріли проукраїнським протестом у Вермонті. Протест відбувся на гірськолижному курорті, де він планував відпочинок.

За даними ЗМІ, понад 700 протестувальників стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси. Люди вигукували, співали пісні та тримали плакати проти Венса та чинної влади.