ЦПД опроверг российский фейк о намерениях Трампа выслать украинцев

"Никаких подобных заявлений от представителей власти США или правоохранительных органов не было. Распространяется эта ложь только по российским Telegram-каналам без ссылки на любой источник информации", - отметили в ЦПД.

По данным ЦПД, россияне также распространяют фейк, что к организации митингов в поддержку Украины якобы причастны какие-то "криминальные сети". Таким образом россияне пытаются создать украинцам образ "нарушителей закона".

"Распространяя подобные фейки, вражеская пропаганда пытается дискредитировать украинцев за рубежом. Также враг пытается преуменьшить поддержку нашего государства за рубежом, сформировав иллюзию "искусственности" проукраинских массовых акций", - подчеркивает ЦПД.

Митинги в поддержку Украины

Во многих городах США прошли акции в поддержку Украины. Они начались после ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

В частности, многотысячная акция накануне прошла в Нью-Йорке. Как сообщала Associated Press, представители украинской общины в США и сторонники Украины собрались на Таймс-сквер с сине-желтыми флагами и плакатами, которые призывали поддержать украинцев и защитить их от российского диктатора Владимира Путина.

А вице-президента США Джей Ди Венса после ссоры с Зеленским встретили проукраинским протестом в Вермонте. Протест состоялся на горнолыжном курорте, где он планировал отдых.

По данным СМИ, более 700 протестующих стояли на тротуарах и снежных заносах вдоль трассы. Люди выкрикивали, пели песни и держали плакаты против Вэнса и действующей власти.