ЦПД спростував обстріли Сум ствольною артилерією РФ: що відомо

"Говорили з представниками Сил оборони, які працюють на Сумському напрямку. Зазначають, що обстрілів міста Суми зі ствольної артилерії немає", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що деякими типами озброєнь, зокрема, деякими типами РЗСВ - Росія може добивати до Сум саме з території Курської області. Однак наразі РФ не підтягувала ствольну артилерію до прикордоння Сумської області.

"Станом на сьогодні не йдеться про те, що ворог підтягнув ствольну артилерію на територію прикордоння Сумщини, куди зайшли російські штурмовики, і де йдуть активні бої з нашими воїнами", - резюмував Коваленко.

Що передувало

Зазначимо, що скоріше за все, допис Коваленка є відповіддю на публікацію одного з українських ЗМІ, яке повідомляло, що окупанти нібито вдарили ствольної артилерією біля Сум.

Зокрема, в публікації стверджувалося, що орієнтовно 22-23 червня армія РФ з арти дістала до села Піщане, що розташовано одразу за Сумами. Видання писало, що від точку прильоту до межі Сум було менше кілометра.

Також ЗМІ уточнювало, що нібито активно-реактивний снаряд 152-мм був запущений з самохідної артилерійської установки 2А36 або 2С5. Максимальна дальність польоту такого снаряду складає 33-40 кілометрів, що начебто говорить про те, що ворожа САУ стріляла з території РФ.