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У Сумах завершили рятувальні роботи на місці удару: поранено 28 осіб

Суми, Вівторок 03 червня 2025 19:30
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У Сумах завершили рятувальні роботи на місці удару: поранено 28 осіб Фото: росіяни вдарили по Сумах (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

Унаслідок російського удару по Сумам поранення дістали 28 осіб. Рятувальники завершили роботи на місці атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Facebook.

Як зазначили в ДСНС, після атаки рятувальники працювали одразу на семи локаціях. У пошкоджених будинках тимчасово відновлювали вибиті вікна та дах у багатоповерхівці.

При цьому сапери обстежили території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Водночас психологи та медики надавали постраждалим необхідну допомогу.

"На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 людини, ще 28 поранено, з них троє дітей", - зазначили в ДСНС.

Обстріл Сум

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Сумах сьогодні, 3 червня, вранці. Зокрема, ворог атакував центр міста, де було скупчення мирних жителів.

Кілька годин тому стало відомо, що в лікарні через важкі поранення загинув чоловік. Його 7-річна донька також важкопоранена.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що такий удар росіян був звірячим.

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Суми ДСНС Війна в Україні Ракетний удар
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