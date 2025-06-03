У Сумах завершили рятувальні роботи на місці удару: поранено 28 осіб

Унаслідок російського удару по Сумам поранення дістали 28 осіб. Рятувальники завершили роботи на місці атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Facebook.

Як зазначили в ДСНС, після атаки рятувальники працювали одразу на семи локаціях. У пошкоджених будинках тимчасово відновлювали вибиті вікна та дах у багатоповерхівці.



При цьому сапери обстежили території та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів. Водночас психологи та медики надавали постраждалим необхідну допомогу. "На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 людини, ще 28 поранено, з них троє дітей", - зазначили в ДСНС.