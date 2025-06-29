ЦПД опроверг обстрелы Сум ствольной артиллерией РФ: что известно

"Говорили с представителями Сил обороны, которые работают на Сумском направлении. Отмечают, что обстрелов города Сумы из ствольной артиллерии нет", - говорится в сообщении.

Он отметил, что некоторыми типами вооружений, в частности, некоторыми типами РСЗО - Россия может добивать в Сумы именно с территории Курской области. Однако пока РФ не подтягивала ствольную артиллерию к приграничью Сумской области.

"По состоянию на сегодня речь не идет о том, что враг подтянул ствольную артиллерию на территорию приграничья Сумщины, куда зашли российские штурмовики, и где идут активные бои с нашими воинами", - резюмировал Коваленко.

Что предшествовало

Отметим, что скорее всего, сообщение Коваленко является ответом на публикацию одного из украинских СМИ, которое сообщало, что оккупанты якобы ударили ствольной артиллерией возле Сум.

В частности, в публикации утверждалось, что ориентировочно 22-23 июня армия РФ из арты добралась до села Песчаное, расположенного сразу за Сумами. Издание писало, что от точки прилета до границы Сум было меньше километра.

Также СМИ уточняло, что якобы активно-реактивный снаряд 152-мм был запущен из самоходной артиллерийской установки 2А36 или 2С5. Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров, что якобы говорит о том, что вражеская САУ стреляла с территории РФ.