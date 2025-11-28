В ЦПД спростували "захід росіян у Гуляйполе": що відбувається на напрямку

"Повідомлення про "захід у Гуляйполе російських військ сьогодні" не відповідають дійсності. Насправді Сили оборони України знищили росіян, які намагалися зайти в місто, та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту", - сказано у повідомленні.

Інформацію підтвердили керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко та речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Останній повідомив, що командування вжило необхідних заходів для стабілізації.

Зокрема на напрямок перекинули додаткові резерви. Робиться все можливе, щоб не допустити просування ворога в саме місто.

"Поширюючи подібну дезінформацію, ворог намагається посіяти страх серед українців. Такі фейки спрямовані на емоційний тиск, підрив довіри до ЗСУ та розхитування внутрішньої стійкості українського суспільства", - сказано у повідомленні ЦПД.