В ЦПД опровергли "заход россиян в Гуляйполе": что происходит на направлении

Иллюстративное фото: ВСУ ведут бои возле Гуляйполя (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сообщения о том, что российские войска якобы вошли в Гуляйполь в Запорожской области, на самом деле не соответствуют действительности. Россиян, которые пытались зайти в город, уничтожили Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Сообщения о "заходе в Гуляйполе российских войск сегодня" не соответствуют действительности. На самом деле Силы обороны Украины уничтожили россиян, которые пытались зайти в город, и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта", - сказано в сообщении.

Информацию подтвердили руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко и представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Последний сообщил, что командование приняло необходимые меры для стабилизации.

В частности, на направление перебросили дополнительные резервы. Делается все возможное, чтобы не допустить продвижения врага в сам город.

"Распространяя подобную дезинформацию, враг пытается посеять страх среди украинцев. Такие фейки направлены на эмоциональное давление, подрыв доверия к ВСУ и расшатывание внутренней устойчивости украинского общества", - говорится в сообщении ЦПД.

 

Бои возле Гуляйполя

Отметим, 26 ноября начали поступать многочисленные сообщения, что российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ возле Гуляйполя и продвинуться почти вплотную к самому городу.

Волошин 27 ноября пояснил в комментарии РБК-Украина, что обострение на Гуляйпольском направлении произошло после перегруппировки украинских сил. Одно из подразделений совершило несогласованный отход, из-за чего был оголен фланг обороны. Этим воспользовались российские войска, которые зашли во фланг Сил обороны.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

