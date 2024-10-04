У ЦПД розповіли про новий фейк, який російська пропаганда просуває про Україну

"Росіяни активно зараз просуватимуть брехливу лінію про те, що українські інструктори ніби вчать у Сирії міжнародних терористів разом зі США", - розповів він.

За словами військового, ця брехня вже виведена на рівень заяв глави МЗС РФ Сергія Лаврова, "хоча доказів як завжди жодних, окрім слів, бо це фейк".

"Головний фокус наративу спрямований на Близький схід, країни Глобального Півдня, а також в американське інфополе. Це така спроба росіян створити інформаційний фон, що Україна, мовляв, "держава терорист", - додав Коваленко.

На його думку, зараз це ключова інформаційна загроза на міжнародному рівні.

"Звісно ж, головна країна-терорист - це Росія. Саме РФ підтримує бойовиків у Сирії, які використовували в тому числі, хімічну зброю. Саме Росія має стосунки з Талібаном, Хезболлою, а також ХАМАС та ІДІЛ", - констатував глава ЦПД.