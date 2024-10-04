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У ЦПД розповіли про новий фейк, який російська пропаганда просуває про Україну

Фото: у ЦПД розповіли про новий фейк, який російська пропаганда просуває про Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська пропаганда просуває новий фейк про Україну. Він розрахований на Близький схід, країни Глобального Півдня та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Росіяни активно зараз просуватимуть брехливу лінію про те, що українські інструктори ніби вчать у Сирії міжнародних терористів разом зі США", - розповів він.

За словами військового, ця брехня вже виведена на рівень заяв глави МЗС РФ Сергія Лаврова, "хоча доказів як завжди жодних, окрім слів, бо це фейк".

"Головний фокус наративу спрямований на Близький схід, країни Глобального Півдня, а також в американське інфополе. Це така спроба росіян створити інформаційний фон, що Україна, мовляв, "держава терорист", - додав Коваленко.

На його думку, зараз це ключова інформаційна загроза на міжнародному рівні. 

"Звісно ж, головна країна-терорист - це Росія. Саме РФ підтримує бойовиків у Сирії, які використовували в тому числі, хімічну зброю. Саме Росія має стосунки з Талібаном, Хезболлою, а також ХАМАС та ІДІЛ", - констатував глава ЦПД. 

Не перший фейк

Російські війська постійно розповсюджують фейки про Україну. Наприклад, нещодавно російські пропагандисти заявили, що ФСБ нібито затримала працівників Головного управління розвідки Міноборони України. Але це виявилося фейком.

Крім того, в Росії заявили, що Україна нібито намагалася вдарити по Курській АЕС. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

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