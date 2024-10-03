В Росії заявили про атаку на Курську АЕС. В Україні кажуть - фейк

У Росії заявили, що Україна намагалась вдарити по Курській АЕС. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви російських Mash та Shot , а також Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Російські пропагандистські канали заявили, що ЗСУ нібито спробували атакувати Курську АЕС. За їх даними удар був нанесений французькою авіабомбою.

Тим часом Shot заявив про чотири спроби вдарити. Крім того, росЗМІ заявили, що в бік Курчатова нібито могли спрямувати український дрон "Паляниця".

Реакція України

Водночас Коваленко зауважив, що росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS.

"Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", - пояснив керівник ЦПД.

Зауважимо, що, як видно, росіяни й самі заплуталися у своїй брехні. Вони навіть не можуть знайти спільного в тому, з чого ж саме нібито атакували Курську АЕС.

Одні повідомляють про ракети, інші кажуть бомби, а дехто і взагалі заявив про "Паляницю".