В ЦПД рассказали о новом фейке, который российская пропаганда продвигает об Украине

"Россияне активно сейчас будут продвигать лживую линию о том, что украинские инструкторы вроде бы учат в Сирии международных террористов вместе с США", - рассказал он.

По словам военного, эта ложь уже выведена на уровень заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, "хотя доказательств как всегда никаких, кроме слов, потому что это фейк".

"Главный фокус нарратива направлен на Ближний Восток, страны Глобального Юга, а также в американское инфополе. Это такая попытка россиян создать информационный фон, что Украина, мол, "государство-террорист", - добавил Коваленко.

По его мнению, сейчас это ключевая информационная угроза на международном уровне.

"Конечно же, главная страна-террорист - это Россия. Именно РФ поддерживает боевиков в Сирии, которые использовали в том числе, химическое оружие. Именно Россия имеет отношения с Талибаном, Хезболлой, а также ХАМАС и ИГИЛ", - констатировал глава ЦПД.