У Росії заявили про затримання українських розвідників. У ЦПД спростували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначається, російські пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про те, що ФСБ нібито затримала співробітників ГУР, які намагалися проникнути до Росії з території Литви, щоб "зібрати інформацію про захищеність кордону та викрасти дитину".

"Центр верифікував цю інформацію - вона є фейковою. Також інформація є абсолютно безглуздою та не має нічого спільного з реальністю. Українська розвідка не використовує подібних методів. Ця заява - чергова провокація спецслужб РФ", - наголосили у ЦПД.