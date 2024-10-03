У Росії заявили про затримання українських розвідників. У ЦПД спростували
Російські пропагандисти заявили, що ФСБ нібито затримала співробітників Головного управління розвідки Міноборони України. Однак це - фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
Як зазначається, російські пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про те, що ФСБ нібито затримала співробітників ГУР, які намагалися проникнути до Росії з території Литви, щоб "зібрати інформацію про захищеність кордону та викрасти дитину".
"Центр верифікував цю інформацію - вона є фейковою. Також інформація є абсолютно безглуздою та не має нічого спільного з реальністю. Українська розвідка не використовує подібних методів. Ця заява - чергова провокація спецслужб РФ", - наголосили у ЦПД.
Російські фейки
Нагадаємо, сьогодні у Росії заявили, що Україна намагалась вдарити по Курській АЕС. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Також нещодавно російські ЗМІ поширювали інформацію, що кандидатуру начальника ГУР Кирила Буданова погоджено на пост президента України. Росіяни заявили, що це нібито узгодили між собою західні спецслужби. Такі дані є черговим російським фейком.
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