У ЦПД розповіли, як США і Китай можуть поставити Росію на місце
Для того, щоб проблеми із Росією зникли, Сполучені Штати і Китай мають поділити її між собою.
Як повідомляє РБК-Україна, таку заяву зробив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко в Telegram.
Він зазначив, що країна-агресорка хоче, щоб США вели з нею переговори про ЄС і Венесуелу.
"У той же час що Китай, що США не вважають Росію геополітичним гравцем. Кожен бачить РФ по-своєму", - йдеться у дописі Коваленка.
Він наголосив, що РФ для Китаю є інструментом і сировинним придатком, а для США - територією з ресурсами.
"В 90-ті Росію розглядали чорною дірою в Євразії, коли розвалився СРСР і ніхто не знав, як стабілізувати цю територію і у що може все вилитися. Тепер Захід та Китай можуть просто поділити Росію між собою. І проблема зникне", - заявив керівник ЦПД РНБО.
Нагадаємо, 6 січня Коваленко повідомив, що російський обстріл заводу американської компанії Bunge у Дніпрі продемонстрував геополітичну неспроможність РФ. Він також порівняв РФ з "дрібною шавкою, яка гавкає на слона".
За словами Коваленка, причиною удару стала неспроможність Росії захистити Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Такі ж удари, нагадав він, були і по азербайджанському бізнесу в Україні, коли РФ "отримувала дипломатичні ляпаси" від Баку.
Зазначимо, Politico писало, що впертість російського диктатора Володимира Путіна в переговорах періодично дратує лідера США Дональда Трампа та ускладнює дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні.
Журналісти підкреслюють, що наполегливість Путіна змушує американського лідера замислюватися, чи не використовує Кремль переговорний процес у своїх інтересах.