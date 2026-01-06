ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЦПД рассказали, как США и Китай могут поставить Россию на место

Вторник 06 января 2026 18:04
UA EN RU
В ЦПД рассказали, как США и Китай могут поставить Россию на место Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Для того, чтобы проблемы с Россией исчезли, Соединенные Штаты и Китай должны поделить ее между собой.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление сделал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он отметил, что страна-агрессор хочет, чтобы США вели с ней переговоры о ЕС и Венесуэле.

"В то же время что Китай, что США не считают Россию геополитическим игроком. Каждый видит РФ по-своему", - говорится в публикации Коваленко.

Он отметил, что РФ для Китая является инструментом и сырьевым придатком, а для США - территорией с ресурсами.

"В 90-е Россию рассматривали черной дырой в Евразии, когда развалился СССР и никто не знал, как стабилизировать эту территорию и во что может все вылиться. Теперь Запад и Китай могут просто поделить Россию между собой. И проблема исчезнет", - заявил руководитель ЦПД СНБО.

Напомним, 6 января Коваленко сообщил, что российский обстрел завода американской компании Bunge в Днепре продемонстрировал геополитическую несостоятельность РФ. Он также сравнил РФ с "мелкой шавкой, которая лает на слона".

По словам Коваленко, причиной удара стала неспособность России защитить Николаса Мадуро в Венесуэле. Такие же удары, напомнил он, были и по азербайджанскому бизнесу в Украине, когда РФ "получала дипломатические пощечины" от Баку.

Отметим, Politico писало, что упрямство российского диктатора Владимира Путина в переговорах периодически раздражает лидера США Дональда Трампа и затрудняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

Журналисты подчеркивают, что настойчивость Путина заставляет американского лидера задумываться, не использует ли Кремль переговорный процесс в своих интересах.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка