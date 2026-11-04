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ЦПД раскрыл цель российской кибератаки на приложение "Воздушная тревога"

21:15 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
ЦПД раскрыл цель российской кибератаки на приложение "Воздушная тревога" Фото: кибератака России на приложение "Воздушная тревога" должна была посеять панику (Getty Images)
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Российская кибератака на украинское приложение "Воздушная тревога" имела целью подорвать доверие к системе оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации Ивана Сличко в эфире телеканала "Мы-Украина".

Слом приложения "Воздушная тревога"

Во время кибератаки 1 ноября пользователи получали фейковые сообщения о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине. Это могло спровоцировать панику и дезориентировать людей, говорит Сличко.

В то же время российские киберзлоумышленники не достигли желаемого эффекта:

  • украинцы преимущественно отреагировали спокойно,
  • официальные структуры оперативно опровергли ложные сообщения.

"Цель таких атак - не только нарушить работу сервиса, но и посеять недоверие и чувство незащищенности", - пояснил он.

Ранее РБК-Украина писало, что 1 ноября в Украине перестало работать приложение "Воздушная тревога", а также были сообщения о якобы химической угрозе в Киеве. Вероятно, приложение подверглось вражескому влиянию.

Кроме того, в Воздушных силах объяснили, повлиял ли взлом на работу Сил обороны и где сейчас искать уведомления.

Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что атака на российскую систему МЧС стала ответом на действия Москвы по взлому приложения "Воздушная тревога".

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