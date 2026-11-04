ЦПД раскрыл цель российской кибератаки на приложение "Воздушная тревога"
Российская кибератака на украинское приложение "Воздушная тревога" имела целью подорвать доверие к системе оповещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации Ивана Сличко в эфире телеканала "Мы-Украина".
Слом приложения "Воздушная тревога"
Во время кибератаки 1 ноября пользователи получали фейковые сообщения о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине. Это могло спровоцировать панику и дезориентировать людей, говорит Сличко.
В то же время российские киберзлоумышленники не достигли желаемого эффекта:
- украинцы преимущественно отреагировали спокойно,
- официальные структуры оперативно опровергли ложные сообщения.
"Цель таких атак - не только нарушить работу сервиса, но и посеять недоверие и чувство незащищенности", - пояснил он.
Ранее РБК-Украина писало, что 1 ноября в Украине перестало работать приложение "Воздушная тревога", а также были сообщения о якобы химической угрозе в Киеве. Вероятно, приложение подверглось вражескому влиянию.
Кроме того, в Воздушных силах объяснили, повлиял ли взлом на работу Сил обороны и где сейчас искать уведомления.
Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что атака на российскую систему МЧС стала ответом на действия Москвы по взлому приложения "Воздушная тревога".