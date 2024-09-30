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У ЦПД пояснили, що стоїть за перевіркою боєздатності ППО та авіації у Білорусі

Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Масштабна перевірка боєготовності білоруських підрозділів ВПС та військ ППО - це частина політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

У ЦПД зазначили, що на сьогодні основна загроза для України з боку Білорусі - інформаційна.

"Постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців, Кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили", - наголосили у Центрі.

Нам додали, що наразі у Білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в армії Білорусі з 30 вересня розпочали черговий етап перевірки з'єднань та військових частин. Перевіряється готовність та здатність виконувати завдання військовими частинами та підрозділами ВПС та військ ППО.

У Міноборони Білорусі заявили, що особовому складу, у тому числі військовозобов'язаним, покликаним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, а також вийти у призначені райони.

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