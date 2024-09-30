В ЦПД объяснили, что стоит за проверкой боеспособности ПВО и авиации в Беларуси

В ЦПД отметили, что на сегодняшний день основная угроза для Украины со стороны Беларуси - информационная.

"Постоянными проверками войск на фоне воинственных заявлений белорусских чиновников Кремль пытается постоянно нагнетать напряжение на границе и удержать на белорусском направлении наши силы", - подчеркнули в Центре.

Нам добавили, что в настоящее время у Беларуси на границе нет сил для вторжения на территорию Украины.