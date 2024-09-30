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В ЦПД объяснили, что стоит за проверкой боеспособности ПВО и авиации в Беларуси

Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Масштабная проверка боеготовности белорусских подразделений ВВС и войск ПВО - это часть политики Кремля по созданию напряжения на границе Украины с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

В ЦПД отметили, что на сегодняшний день основная угроза для Украины со стороны Беларуси - информационная.

"Постоянными проверками войск на фоне воинственных заявлений белорусских чиновников Кремль пытается постоянно нагнетать напряжение на границе и удержать на белорусском направлении наши силы", - подчеркнули в Центре.

Нам добавили, что в настоящее время у Беларуси на границе нет сил для вторжения на территорию Украины.

Что предшествовало

Напомним, сегодня стало известно, что в армии Беларуси с 30 сентября начали очередной этап проверки соединений и воинских частей. Проверяется готовность и способность выполнять задачи военными частями и подразделениями ВВС и войск ПВО.

В Минобороны Беларуси заявили, что личному составу, в том числе военнообязанному, призванному из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мер по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, а также выйти в назначенные районы.

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