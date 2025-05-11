У ЦПД пояснили причину відмови Путіна від припинення вогню в Україні
Глава Кремля Володимир Путін відмовився від припинення вогню в Україні. Ймовірно, він робить ставку на літній наступ.
Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу", - важає він.
Відмова Путіна від припинення вогню в Україні
У ніч на 11 травня глава Кремля провів прес-конференцію, під час якої Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі. Він зазначив, що Москва нібито готова розпочати діалог з Києвом без попередніх умов і запропонувала провести зустрічі вже 15 травня.
При цьому Путін відхилив пропозицію України, ЄС та США про припинення вогню з 12 травня, заявивши, що його пропозиція, нібито, це більш реальний шлях до вирішення конфлікту. Він додав, що в неділю, 11 травня, планує обговорити питання сприяння переговорам з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Слід нагадати, що раніше Україна, США та представники "коаліції рішучих" попередили, що якщо Кремль відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, проти Росії можуть бути введені нові санкції. Зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила останнє попередження Росії.
Новий наступ РФ в Україні
Як писало РБК-Україна ще наприкінці березня Росія, ймовірно, готується до нового наступу, аби посилити свої "переговорні позиції".
Не виключені нові атаки на північному сході України, включно із Сумською, Харківською та Запорізькою областями, однак вони навряд чи будуть масштабними, як про це писали, зокрема в західних ЗМІ.
Як зазначали у президента України Володимира Зеленського, у 2025 році РФ планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.
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