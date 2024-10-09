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У ЦПД пояснили, як Кремль готує російські регіони до довгої війни

Фото: Кремль ще більше скорочує витрати на регіони для тривалої війни з Україною (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до "затягування поясів".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Експерти звернули увагу, що хоча у РФ від початку поточного року зберігається тенденція скорочення бюджетних витрат на потреби регіонів, Кремль тільки зараз починає зізнаватися населенню, що громадянам доведеться "пожертвувати певними інтересами" заради тривалої війни проти України.

Так, нещодавно спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко закликала губернаторів економити гроші на тлі рішення диктатора Володимира Путіна викласти на продовження ведення війни третину держбюджету.

За словами російської чиновниці, керівникам регіонів треба "звертати увагу на економію", та відмовитися від великих інфраструктурних проєктів.

Річ у тім, зазначають у ЦПД, що у проєкті бюджету країни-агресора на 2025 рік передбачається скорочення фінансової підтримки регіонів на 10%, при тому, що минулого року вона теж була скорочена на 9%.

"Урізаються і дотації "проблемним" регіонам РФ, які протягом всього часу правління Путіна служили для Кремля способом купити лояльність місцевої еліти", - йдеться в публікації Центру. 

Експерти резюмують, що влада РФ своїми закликами "затягнути пояси" дає зрозуміти лідерам регіонів, що поставленого ними за ці роки "гарматного м'яса" на війну уже недостатньо.

"Ресурси, за які могли б будуватися дороги, школи та лікарні, Москва також пустить на війну", - додають у Центрі. 

Нагадаємо, у бюджеті РФ на 2024 рік були значно збільшені федеральні витрати (412,5 млрд доларів при дефіциті бюджету у 9,5 млрд доларів), та вказувався рекордний рівень видатків на оборону.

Раніше також повідомлялося, що, за оцінками експертів, Кремль хоче щорічно набирати до росармії щонайменше 225 тисяч контрактників. Такі плани Москва має на найближчі три роки.

Як показує проєкт видатків бюджету РФ на 2025-2027 роки, Кремль заклав на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони 90 млрд рублів - по 30 млрд рублів щорічно.

Додамо, як нещодавно заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, очікується, що РФ наступного року стикнеться з фінансово-економічними проблемами та недобором в армію.

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