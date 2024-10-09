У ЦПД пояснили, як Кремль готує російські регіони до довгої війни

Експерти звернули увагу, що хоча у РФ від початку поточного року зберігається тенденція скорочення бюджетних витрат на потреби регіонів, Кремль тільки зараз починає зізнаватися населенню, що громадянам доведеться "пожертвувати певними інтересами" заради тривалої війни проти України.

Так, нещодавно спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко закликала губернаторів економити гроші на тлі рішення диктатора Володимира Путіна викласти на продовження ведення війни третину держбюджету.

За словами російської чиновниці, керівникам регіонів треба "звертати увагу на економію", та відмовитися від великих інфраструктурних проєктів.

Річ у тім, зазначають у ЦПД, що у проєкті бюджету країни-агресора на 2025 рік передбачається скорочення фінансової підтримки регіонів на 10%, при тому, що минулого року вона теж була скорочена на 9%.

"Урізаються і дотації "проблемним" регіонам РФ, які протягом всього часу правління Путіна служили для Кремля способом купити лояльність місцевої еліти", - йдеться в публікації Центру.

Експерти резюмують, що влада РФ своїми закликами "затягнути пояси" дає зрозуміти лідерам регіонів, що поставленого ними за ці роки "гарматного м'яса" на війну уже недостатньо.

"Ресурси, за які могли б будуватися дороги, школи та лікарні, Москва також пустить на війну", - додають у Центрі.