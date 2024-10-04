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Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників, - ЗМІ

Росія, П'ятниця 04 жовтня 2024 19:21
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Росія планує набрати в армію ще майже чверть мільйона контрактників, - ЗМІ Фото: Росія за наступні 3 роки планує взяти на контракт понад 200 тисяч людей (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Росія планує набрати на контракт щонайменше 225 тисяч осіб. Такі плани наразі поставлені на найближчі три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Important News.

Проєкт видатків бюджету на 2025-2027 роки показує, що російська влада заклала на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони 90 млрд рублів. Це по 30 млрд рублів щорічно.

Наразі одноразова федеральна виплата за укладення контракту становить 400 тисяч рублів.

Якщо виплата не зміниться, то закладених 90 млрд рублів вистачить, щоб за три роки набрати 225 тисяч контрактників. Але варто зазначити, що 400 тисяч, це сума, яку російський диктатор Володимир Путін встановив 31 липня 2024 року, раніше вона становила 195 тисяч.

Якщо за укладення контракту виплачуватимуть 195 тисяч рублів, як було раніше, це дасть змогу набрати 461,5 тисячі осіб.

Запланована в бюджеті сума може збільшитися, адже лише за перше півріччя 2024 року влада РФ вже витратила на одноразові виплати новим контрактникам понад 32 млрд рублів, що є більшим, за те, що закладено в бюджеті на весь наступний рік.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, що, для того, щоб збільшити кількість бійців, Міноборони РФ також залучає жінок із в'язниць як штурмовиків і снайперів. Нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти для війни проти України.

Мало того, Путін узаконив амністію всіх підсудних, які пішли на війну.

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