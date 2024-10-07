Росія має намір щороку набирати до армії 225 тисяч контрактників, - ЦПД
Російська Федерація хоче щорічно набирати до армії РФ як мінімум 225 тисяч контрактників. Такі плани Кремль має на найближчі три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"За оцінками експертів, російська влада планує у найближчі три роки набирати до армії росії щонайменше 225 тисяч контрактників щорічно. Гроші в бюджет на одноразові виплати закладаються до 2027 року", - розповів він.
Коваленко наголосив, що цей показник найкраще говорить про наміри РФ не проводити мобілізацію, але зберігати можливості до ведення війни.
Нагадаємо, днем раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, де, зокрема, обговорювалася ця тема.
Як написали аналітики, уряд РФ планує виділити 90 млрд рублів або ж 948 млн доларів США на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони Росії. Мова йде про період з 2025 по 2027 роки.
За оцінкою ISW, це свідчить про те, що Кремль планує й надалі буде покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації (набору людей до армії за гроші) доти, доки система працює.
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