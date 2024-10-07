Росія має намір щороку набирати до армії 225 тисяч контрактників, - ЦПД

Російська Федерація хоче щорічно набирати до армії РФ як мінімум 225 тисяч контрактників. Такі плани Кремль має на найближчі три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"За оцінками експертів, російська влада планує у найближчі три роки набирати до армії росії щонайменше 225 тисяч контрактників щорічно. Гроші в бюджет на одноразові виплати закладаються до 2027 року", - розповів він. Коваленко наголосив, що цей показник найкраще говорить про наміри РФ не проводити мобілізацію, але зберігати можливості до ведення війни.