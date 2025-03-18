В ЦПД пояснили, чому Росія нарощує підрозділи ІПСО

Як пояснив Коваленко, Росія не здатна інформаційно перемогти Україну в українському інформаційному полі, у зв'язку з чим ставка робиться на декілька цілей проти Заходу. Мова йде про:

сегментацію Європейського союзу (ЄС), підтримку альтернатив нинішнім політичним елітам й політичним силам, певну націоналізацію курсів європейських країн, які за планом Росії, мають бути залежними від її ресурсів;

руйнацію інституційності НАТО. Російська пропаганда працюватиме над зневірою щодо Альянсу в Європі й просуванням тез щодо "добросусідства" з РФ;

дискредитацію суб'єктності України з метою зменшення підтримки з боку Європи;

нарощування політичних протиріч всередині Штатів;

просування пропаганди на Близькому Сході й Азії для унеможливлення негативних тенденцій, зокрема щодо цін на енергоресурси, а також формування альтернативи Заходу за участі Росії.

"Звісно, інформаційні війська мають стати основою безпеки НАТО та країн Європи в принципі. Від цього залежить дуже багато в наступні 5-10 років. Мілітарна пропаганда Росії давно працює проти Європи і Заходу, а у відповідь здебільшого отримує удари від нас, але не від колективного Заходу, хоча давно потрібно обрати тут силовий сценарій", - додав він.