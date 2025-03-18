В ЦПД пояснили, чому Росія нарощує підрозділи ІПСО

Російська Федерація (РФ) нарощує підрозділи ІПСО у складі Збройних сил, щоб масштабувати війну проти Європи, Сполучених Штатів Америки (США), Близького Сходу й Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Як пояснив Коваленко, Росія не здатна інформаційно перемогти Україну в українському інформаційному полі, у зв'язку з чим ставка робиться на декілька цілей проти Заходу. Мова йде про:
"Звісно, інформаційні війська мають стати основою безпеки НАТО та країн Європи в принципі. Від цього залежить дуже багато в наступні 5-10 років. Мілітарна пропаганда Росії давно працює проти Європи і Заходу, а у відповідь здебільшого отримує удари від нас, але не від колективного Заходу, хоча давно потрібно обрати тут силовий сценарій", - додав він.
На міжнародній арені російська пропаганда працює через дипломатію, соціальні мережі, маріонеткові медіа та агентів впливу. Вона націлена на послаблення єдності Заходу, підрив довіри до демократичних інституцій і створення хаосу через поширення конспірології та фейків.
В кінці лютого Коваленко попереджав про те, що російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи.
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