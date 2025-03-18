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В ЦПД объяснили, почему Россия наращивает подразделения ИПСО

Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) наращивает подразделения ИПСО в составе Вооруженных сил, чтобы масштабировать войну против Европы, Соединенных Штатов Америки (США), Ближнего Востока и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как объяснил Коваленко, Россия не способна информационно победить Украину в украинском информационном поле, в связи с чем ставка делается на несколько целей против Запада. Речь идет о:

  • сегментации Европейского союза (ЕС), поддержке альтернатив нынешним политическим элитам и политическим силам, определенной национализации курсов европейских стран, которые по плану России, должны быть зависимыми от ее ресурсов;
  • разрушение институциональности НАТО. Российская пропаганда будет работать над разочарованием в Альянсе в Европе и продвижением тезисов о "добрососедстве" с РФ;
  • дискредитацию субъектности Украины с целью уменьшения поддержки со стороны Европы;
  • наращивание политических противоречий внутри Штатов;
  • продвижение пропаганды на Ближнем Востоке и Азии для предотвращения негативных тенденций, в частности касаемо цен на энергоресурсы, а также формирование альтернативы Западу с участием России.

"Конечно, информационные войска должны стать основой безопасности НАТО и стран Европы в принципе. От этого зависит очень многое в следующие 5-10 лет. Милитарная пропаганда России давно работает против Европы и Запада, а в ответ в основном получает удары от нас, но не от коллективного Запада, хотя давно нужно выбрать здесь силовой сценарий", - добавил он.

Пропаганда России

На международной арене российская пропаганда работает через дипломатию, социальные сети, марионеточные медиа и агентов влияния. Она нацелена на ослабление единства Запада, подрыв доверия к демократическим институтам и создание хаоса через распространение конспирологии и фейков.

В конце февраля Коваленко предупреждал о том, что российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы.

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