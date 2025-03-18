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В ЦПД пояснили, чому Росія нарощує підрозділи ІПСО

Вівторок 18 березня 2025 12:40
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В ЦПД пояснили, чому Росія нарощує підрозділи ІПСО Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) нарощує підрозділи ІПСО у складі Збройних сил, щоб масштабувати війну проти Європи, Сполучених Штатів Америки (США), Близького Сходу й Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Як пояснив Коваленко, Росія не здатна інформаційно перемогти Україну в українському інформаційному полі, у зв'язку з чим ставка робиться на декілька цілей проти Заходу. Мова йде про:

  • сегментацію Європейського союзу (ЄС), підтримку альтернатив нинішнім політичним елітам й політичним силам, певну націоналізацію курсів європейських країн, які за планом Росії, мають бути залежними від її ресурсів;
  • руйнацію інституційності НАТО. Російська пропаганда працюватиме над зневірою щодо Альянсу в Європі й просуванням тез щодо "добросусідства" з РФ;
  • дискредитацію суб'єктності України з метою зменшення підтримки з боку Європи;
  • нарощування політичних протиріч всередині Штатів;
  • просування пропаганди на Близькому Сході й Азії для унеможливлення негативних тенденцій, зокрема щодо цін на енергоресурси, а також формування альтернативи Заходу за участі Росії.

"Звісно, інформаційні війська мають стати основою безпеки НАТО та країн Європи в принципі. Від цього залежить дуже багато в наступні 5-10 років. Мілітарна пропаганда Росії давно працює проти Європи і Заходу, а у відповідь здебільшого отримує удари від нас, але не від колективного Заходу, хоча давно потрібно обрати тут силовий сценарій", - додав він.

Пропаганда Росії

На міжнародній арені російська пропаганда працює через дипломатію, соціальні мережі, маріонеткові медіа та агентів впливу. Вона націлена на послаблення єдності Заходу, підрив довіри до демократичних інституцій і створення хаосу через поширення конспірології та фейків.

В кінці лютого Коваленко попереджав про те, що російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи.

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