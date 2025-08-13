У ЦПД пояснили, чому Путіна чекає розчарування після зустрічі з Трампом

Росія намагається створити враження, що саме вона разом із президентом США Дональдом Трампом визначає майбутнє Європи та перебіг війни в Україні. Втім, їх чекає розчарування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
"Росіяни намагаються зробити вигляд, що тільки вони з Трампом вирішують долю Європи і війни в Україні. Намагаються вдавати, що інших позицій не існує. Втім, їх чекає розчарування і неспівпадіння очікувань", - заявив Коваленко.
За його словами, реальність виявиться для Володимира Путіна неприємною. Дональд Трамп не розглядає Росію як рівноправного партнера, а ключовою темою для США у діалозі з Москвою стане Арктика та сприйняття РФ як сировинного придатка.
Коваленко наголосив, що питання Європи та України Вашингтон обговорює безпосередньо з ЄС та Києвом, наголосив Коваленко.
Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на п’ятницю, 15 серпня, в Алясці.
Американський лідер заявив, що має намір закликати Путіна припинити війну проти України.
Також Трамп пообіцяв, що не підписуватиме мирну угоду від імені України, адже це питання мають вирішувати безпосередньо Київ і Москва.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про ризик "третьої війни" при поступках Росії.
