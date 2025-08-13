UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У ЦПД пояснили, чому Путіна чекає розчарування після зустрічі з Трампом

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Росія намагається створити враження, що саме вона разом із президентом США Дональдом Трампом визначає майбутнє Європи та перебіг війни в Україні. Втім, їх чекає розчарування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

"Росіяни намагаються зробити вигляд, що тільки вони з Трампом вирішують долю Європи і війни в Україні. Намагаються вдавати, що інших позицій не існує. Втім, їх чекає розчарування і неспівпадіння очікувань", - заявив Коваленко.

За його словами, реальність виявиться для Володимира Путіна неприємною. Дональд Трамп не розглядає Росію як рівноправного партнера, а ключовою темою для США у діалозі з Москвою стане Арктика та сприйняття РФ як сировинного придатка.

Коваленко наголосив, що питання Європи та України Вашингтон обговорює безпосередньо з ЄС та Києвом, наголосив Коваленко.

Зустріч Трампа і Путіна

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на п’ятницю, 15 серпня, в Алясці.

Американський лідер заявив, що має намір закликати Путіна припинити війну проти України.

Також Трамп пообіцяв, що не підписуватиме мирну угоду від імені України, адже це питання мають вирішувати безпосередньо Київ і Москва.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про ризик "третьої війни" при поступках Росії.

Все, що відомо про майбутній саміт - читайте у матеріалі РБК-Україна.

