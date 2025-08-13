У ЦПД пояснили, чому Путіна чекає розчарування після зустрічі з Трампом

"Росіяни намагаються зробити вигляд, що тільки вони з Трампом вирішують долю Європи і війни в Україні. Намагаються вдавати, що інших позицій не існує. Втім, їх чекає розчарування і неспівпадіння очікувань", - заявив Коваленко.

За його словами, реальність виявиться для Володимира Путіна неприємною. Дональд Трамп не розглядає Росію як рівноправного партнера, а ключовою темою для США у діалозі з Москвою стане Арктика та сприйняття РФ як сировинного придатка.

Коваленко наголосив, що питання Європи та України Вашингтон обговорює безпосередньо з ЄС та Києвом, наголосив Коваленко.