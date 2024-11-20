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ЦПД про попередження посольства США про атаку на Україну: РФ місяцями накопичувала ракети

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США щодо можливої загрози обстрілів з боку Росії. За його словами, це попередження цілком обґрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Коваленка в Telegram.

"Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики", - зазначив Коваленко.

Він додав, що російська авіація та запаси ракет на стратегічних аеродромах і складах перебувають у стані готовності. Окрім того, на обстріли можуть бути задіяні кораблі.

"Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - наголосив Коваленко.

 

Попередження посольства США

Посольство США в Києві повідомило про загрозу повітряного нападу на Україну 20 листопада. У зв’язку з цим посольство закриють, а співробітникам порадили залишатися в укриттях.

Напередодні по Україні росіяни запустили 87 дронів, зокрема "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу. Атаки велися з районів Курська, Орла та окупованого Криму. Сили ППО знищили 51 дрон, ще 30 ворожих безпілотників втрачено у різних регіонах.

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