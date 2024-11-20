ЦПД про попередження посольства США про атаку на Україну: РФ місяцями накопичувала ракети

"Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики", - зазначив Коваленко.

Він додав, що російська авіація та запаси ракет на стратегічних аеродромах і складах перебувають у стані готовності. Окрім того, на обстріли можуть бути задіяні кораблі.

"Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - наголосив Коваленко.