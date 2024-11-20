RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

ЦПД о предупреждении посольства США об атаке на Украину: РФ месяцами накапливала ракеты

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение посольства США о возможной угрозе обстрелов со стороны России. По его словам, это предупреждение вполне обосновано, учитывая накопление российских запасов ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коваленко в Telegram.

"Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "калибров" и баллистики", - отметил Коваленко.

Он добавил, что российская авиация и запасы ракет на стратегических аэродромах и складах находятся в состоянии готовности. Кроме того, на обстрелы могут быть задействованы корабли.

"Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги", - подчеркнул Коваленко.

Предупреждение посольства США

Посольство США в Киеве сообщило об угрозе воздушного нападения на Украину 20 ноября. В связи с этим посольство закроют, а сотрудникам посоветовали оставаться в укрытиях.

Накануне по Украине россияне запустили 87 дронов, в том числе "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа. Атаки велись из районов Курска, Орла и оккупированного Крыма. Силы ПВО уничтожили 51 дрон, еще 30 вражеских беспилотников потеряны в разных регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныВойна в Украине