ЦПД о предупреждении посольства США об атаке на Украину: РФ месяцами накапливала ракеты

"Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "калибров" и баллистики", - отметил Коваленко.

Он добавил, что российская авиация и запасы ракет на стратегических аэродромах и складах находятся в состоянии готовности. Кроме того, на обстрелы могут быть задействованы корабли.

"Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги", - подчеркнул Коваленко.