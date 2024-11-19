Росія вночі атакувала Україну 87 дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 19 листопада росіяни здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 87 ударних "Шахедів" та дронів невстановленого типу. Атака була організована з районів Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
Протидія повітряному нападу включала злагоджену роботу авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 було підтверджено знищення 51 ворожого безпілотника над Черкаською, Чернігівською, Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Миколаївською, Запорізькою та Харківською областями.
Внаслідок активної протидії ще 30 дронів ворога було втрачено локаційно в різних регіонах. Один дрон досі перебуває в українському повітряному просторі, бойова робота триває.
Нічна атака на Україну
Цієї ночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники.
Водночас пізно ввечері 18 листопада понад 10 російських дронів атакували Запоріжжя. Унаслідок цього понад 10 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.
Крім того, пізно ввечері від російського дрона постраждав Глухів Сумської області, де під атакою опинився гуртожиток. Внаслідок удару загинули вісім осіб.
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