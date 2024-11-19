Росія вночі атакувала Україну 87 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 19 листопада росіяни здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 87 ударних "Шахедів" та дронів невстановленого типу. Атака була організована з районів Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок активної протидії ще 30 дронів ворога було втрачено локаційно в різних регіонах. Один дрон досі перебуває в українському повітряному просторі, бойова робота триває.

Станом на 09:00 було підтверджено знищення 51 ворожого безпілотника над Черкаською, Чернігівською, Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Миколаївською, Запорізькою та Харківською областями.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники.

Водночас пізно ввечері 18 листопада понад 10 російських дронів атакували Запоріжжя. Унаслідок цього понад 10 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Крім того, пізно ввечері від російського дрона постраждав Глухів Сумської області, де під атакою опинився гуртожиток. Внаслідок удару загинули вісім осіб.

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