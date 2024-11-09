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В ЦПД попередили про хвилю чуток про "мирні плани" до інавгурації Трампа

Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Найближчими місяцями у світових ЗМІ може з'явитись безліч інсайдів про різні "мирні плани". Це пов'язано з переобранням Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Коваленко зауважив, що в цих заявах згадуватимуться посилання на джерела в "оточеннях", торги та інші речі.

"У деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за "хайпом". Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами", - наголосив глава ЦПД.

Він наголосив, що у будь-якому випадку найближчим часом істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде мало, а от теорій - багато.

Нагадаємо, що лише сьогодні в мережі з'явилась інформація про те, що радник новообраного президента США Брайан Ланза заявив, що повернення Криму під контроль України є нереалістичним.

Детальніше про його заяву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше сьогодні у ЗМІ з'явився черговий "мирний план" новообраного президента США Дональда Трампа щодо України.

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