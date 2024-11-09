В ЦПД попередили про хвилю чуток про "мирні плани" до інавгурації Трампа

Коваленко зауважив, що в цих заявах згадуватимуться посилання на джерела в "оточеннях", торги та інші речі.

"У деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за "хайпом". Нам дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами", - наголосив глава ЦПД.

Він наголосив, що у будь-якому випадку найближчим часом істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде мало, а от теорій - багато.