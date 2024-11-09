У Трампа назвали "нереалістичним" повернення Криму під контроль України
Повернення Криму під контроль України є нереалістичним. Тому Київ "має зосередитись на мирі", а не на територіях.
Про це заявив радник новообраного президента США Брайан Ланза, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Старший радник новообраного президента Дональда Трампа заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій, окупованих Росією.
Ланза сказав, що повернення Криму "нереалістичне" і "не є метою Сполучених Штатів".
"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний. Крим пропав", - сказав він.
Ланза також наголосив, що він надзвичайно поважає український народ, назвавши його "серцем лева". Але зауважив, що пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".
"Те, що ми збираємося сказати Україні, ви знаєте, що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І давайте почнемо щиру розмову", - сказав він.
Україна відмовляється від територіальних поступок
Нагадаємо, що ще в жовтні видання Financial Times написало, що глава МЗС Андрій Сибіга під час свого візиту до Нью-Йорка нібито обговорював з іноземними колегами можливість компромісу для завершення війни з Росією.
Однак у МЗС спростували вкид FT.
Зауважимо, що ще у вересні Трамп зустрівся із Зеленським, який представив йому свій план перемоги. За підсумками переговорів Трамп підкреслив, що "прагне справедливої угоди для всіх сторін".
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