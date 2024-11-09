У Трампа назвали "нереалістичним" повернення Криму під контроль України

Повернення Криму під контроль України є нереалістичним. Тому Київ "має зосередитись на мирі", а не на територіях.

Про це заявив радник новообраного президента США Брайан Ланза, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Старший радник новообраного президента Дональда Трампа заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні територій, окупованих Росією.

Ланза сказав, що повернення Криму "нереалістичне" і "не є метою Сполучених Штатів".

"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний. Крим пропав", - сказав він.

Ланза також наголосив, що він надзвичайно поважає український народ, назвавши його "серцем лева". Але зауважив, що пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".