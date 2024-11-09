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В ЦПД предупредили о волне слухов о "мирных планах" к инаугурации Трампа

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ближайшие месяцы в мировых СМИ может появиться множество инсайдов о различных "мирных планах". Это связано с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Коваленко отметил, что в этих заявлениях будут упоминаться ссылки на источники в "окружениях", торги и другие вещи.

"В некоторых манипуляциях будет заинтересована Россия, которая ведет свою игру. Некоторые медиа будут гнаться за "хайпом". Нам очень важно будет отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов в этих историях, всегда манипулирующих такими инфоприводами", - подчеркнул глава ЦПД.

Он подчеркнул, что в любом случае в ближайшее время истины и реального положения дел в этих сценариях у медиа будет мало, а вот теорий - много.

Напомним, что только сегодня в сети появилась информация о том, что советник новоизбранного президента США Брайан Ланза заявил, что возвращение Крыма под контроль Украины нереалистично.

Детальнее о его заявлении, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее сегодня в СМИ появился очередной "мирный план" новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине.

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