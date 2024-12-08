В ЦПД оцінили, чи вплине крах режиму Асада в Сирії на війну в Україні

"Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включно з логістичними базами", - зазначив Коваленко.

На його думку, причиною фіаско Росії в Сирії стало знищення ПВК "Вагнера" та її колишнього ватажка Євгена Пригожина.

"Саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам РФ і виходу флоту в Середземне море", - вважає керівник ЦПД.

На його думку, роль Росії в Африці буде слабшати. Коваленко додав, що РФ намагається звинуватити Ірану в втраті Сирії.

Керівник ЦПД вважає, що крах режиму Асада в Сирії навряд чи вплине на війну в Україні.

"Багато хто каже, що Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони і так перегрівають економіку для війни у 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І Сирія ніяк не впливає на здатність РФ у нашій війні", - зазначив Коваленко.