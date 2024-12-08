В ЦПД оцінили, чи вплине крах режиму Асада в Сирії на війну в Україні

Повалення режиму Башара Асада в Сирії не вплине на війну в Україну. Але Кремль втратив одну зі своїх зон впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
"Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включно з логістичними базами", - зазначив Коваленко.
На його думку, причиною фіаско Росії в Сирії стало знищення ПВК "Вагнера" та її колишнього ватажка Євгена Пригожина.
"Саме Пригожин роками вибудовував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключем до Африки завдяки базам РФ і виходу флоту в Середземне море", - вважає керівник ЦПД.
На його думку, роль Росії в Африці буде слабшати. Коваленко додав, що РФ намагається звинуватити Ірану в втраті Сирії.
Керівник ЦПД вважає, що крах режиму Асада в Сирії навряд чи вплине на війну в Україні.
"Багато хто каже, що Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони і так перегрівають економіку для війни у 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І Сирія ніяк не впливає на здатність РФ у нашій війні", - зазначив Коваленко.
Сьогодні, 8 грудня, у Сирії був офіційно повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 20 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск, захопили будівлі державних ЗМІ та держустанови.
Відомо, що Асад втік з Дамаску. За повідомленнями ЗМІ, він нібито вилетів зі столиці Сирії російським літаком. Reuters припускає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Проте підтвердження цього немає.
Тим часом Ізраїль перекинув війська у буферну зону на кордоні з Сирією. Також армія Ізраїлю завдала ударів по авіабазах на півдні Сирії.
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