Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі, - Reuters

Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі. Його літак летів дивним маршрутом і зник із радарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними веб-сайту Flightradar, які приводить видання, літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями.

Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і летів у протилежному напрямку кілька хвилин, перш ніж зник з карти.

Reuters не змогло відразу визначити, хто був на борту. Водночас два джерела в Сирії розповіли виданню, що "існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки залишається загадкою, чому літак зробив несподіваний розворот і зник з карти".