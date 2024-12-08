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Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі, - Reuters

Сирія, Неділя 08 грудня 2024 11:31
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Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі, - Reuters Фото: президент Сирії Башар Асад (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі. Його літак летів дивним маршрутом і зник із радарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними веб-сайту Flightradar, які приводить видання, літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями.

Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і летів у протилежному напрямку кілька хвилин, перш ніж зник з карти.

Reuters не змогло відразу визначити, хто був на борту. Водночас два джерела в Сирії розповіли виданню, що "існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки залишається загадкою, чому літак зробив несподіваний розворот і зник з карти".

Зникнення Асада

Про те, що президент Сирії Башар Асад покинув Сирію стало відомо вранці 8 грудня. Ця інформація з'явилася одночасно з новиною про те, що сирійські повстанці увійшли в Дамаск, столицю Сирії.

Після цього у ЗМІ писали, зокрема, про те, що в районі міста, де зафіксовано зникнення літака Асада, зафіксували вибух. У соцмережах з'явилися чутки про те, що літак, у якому перебував Башар Асад, могли нібито збити.

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