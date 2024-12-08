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Ізраїль підтвердив розгортання своїх військ у буферній зоні на кордоні з Сирією

Голанські висоти, Неділя 08 грудня 2024 11:19
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Ізраїль підтвердив розгортання своїх військ у буферній зоні на кордоні з Сирією Фото: Ізраїль підтвердив введення військ у буферну зону на кордоні з Сирією (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль ввів свої війська у буферну зону та в кілька інших місць на кордоні з Сирією. Це сталося після того, як сирійські повстанці зайшли в Дамаск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїльська армія пояснила такі дії "забезпеченням безпеки ізраїльтян та громад на Голанських висотах".

"Наголошуємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії. Проте продовжуватиме діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, сьогодні, 8 грудня, ЗМІ повідомляли, що ізраїльські танки перетнули кордон з Сирією після того, як режим Башара Асада офіційно впав, а повстанці зайшли в Дамаск.

Падіння режиму Асада

Близько півтора тижня тому у Сирії спалахнула з новою хвилею громадянська війна. Сирійські повстанці захопили низку важливих міст. Армія режиму Башара Асада не показала великого спротиву.

Головний союзник Асада Росія теж не надала очікуваної підтримки, попри заяви ЗМІ.

У неділю, 8 грудня, стало офіційно відомо, що групи сирійських повстанців зайшли в Дамаск. Це стало крахом режиму Башара Асада.

За повідомленнями західних ЗМІ, Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі.

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