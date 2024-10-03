ЦПД про "мирну" кампанію Росії: діють, як нацисти перед Другою світовою війною

Сьогодні Росія витрачає значні ресурси для просування своєї "мирної" кампанії на Заході. Це схоже на дії нацистів перед початком Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, Росія надсилає своїх лобістів до Європи, а також активно фінансує медіа та окремих експертів й політичних діячів, щоб створити відповідний інформаційний фон на Заході про нібито готовність до "миру".

"Окрім цього, російські сітки активно поширюють відповідні наративи в країнах Глобального Півдня. Мета інформаційного шуму - створити обставини, за яких підтримка України буде ставитися під сумнів, і віра в готовність Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) домовлятися зростатиме", - додав Коваленко.

Втім насправді Росія розраховує на продовження війни, у зв'язку з чим нарощує виробництво керованих авіаційних бомб (КАБ), дронів, збільшує воєнний бюджет, а також набирає додатково 180 тисяч людей до армії.

"Є ілюзія, яку вони створюють, а є реальні наміри, які ховаються за воєнною промисловістю. Приблизно так само діяли нацисти в 1938-39 роках", - додав голова ЦПД.

Росія збільшує чисельність армії

Нещодавно Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії на 180 тисяч осіб, довівши її загальну кількість до 2,389 мільйона. Кількість військовослужбовців має зрости до 1,5 мільйона. Це вже третій указ Путіна щодо збільшення армії з початку війни проти України у лютому 2022 року.

Указом диктатора також оголошено призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року, на який планують залучити 133 тисячі громадян РФ у віці від 18 до 30 років, що не перебувають у запасі.