ЦПД о "мирной" кампании России: действуют, как нацисты перед Второй мировой войной

Сегодня Россия тратит значительные ресурсы для продвижения своей «мирной» кампании на Западе. Это похоже на действия нацистов перед началом Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, Россия направляет своих лоббистов в Европу, а также активно финансирует медиа и отдельных экспертов и политических деятелей, чтобы создать соответствующий информационный фон на Западе о якобы готовности к "миру".

"Кроме этого, российские сетки активно распространяют соответствующие нарративы в странах Глобального Юга. Цель информационного шума - создать обстоятельства, при которых поддержка Украины будет ставиться под сомнение, и вера в готовность Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) договариваться будет расти", - добавил Коваленко.

Впрочем, на самом деле Россия рассчитывает на продолжение войны, в связи с чем наращивает производство управляемых авиационных бомб (КАБ), дронов, увеличивает военный бюджет, а также набирает дополнительно 180 тысяч человек в армию.

"Есть иллюзия, которую они создают, а есть реальные намерения, которые скрываются за военной промышленностью. Примерно так же действовали нацисты в 1938-39 годах", - добавил председатель ЦПД.

Россия увеличивает численность армии

Недавно Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 180 тысяч человек, доведя ее общее количество до 2,389 миллиона. Число военнослужащих должно возрасти до 1,5 миллиона. Это уже третий указ Путина об увеличении армии с начала войны против Украины в феврале 2022 года.

Указом диктатора также объявлен призыв на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2024 года, к которому планируют привлечь 133 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.