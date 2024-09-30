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Путін наказав набрати в армію 130 тисяч строковиків

Росія, Понеділок 30 вересня 2024 13:19
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Путін наказав набрати в армію 130 тисяч строковиків Фото: Путін оголосив осінній призов до армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін розпорядився провести з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року призов на військову службу громадян Російської Федерації у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на кількість 133 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ.

Цим же указом проводиться звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби яких за призовом минув.

Російська армія

Раніше Путін своїм указом розпорядився збільшити штатну чисельність російської армії на 180 тисяч до 2 млн 389 тисяч осіб, а чисельність військовослужбовців до 1,5 млн людей. Це третій указ, підписаний Путіним про збільшення чисельності російських збройних сил із початку війни проти України у лютому 2022 року.

Однак, за даними британкою розвідки, плани Путіна збільшити свою армію на 180 тисяч людей зіткнутися з труднощами. Вони зумовлені тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором.

Війна в Україні стала дорогим заходом для Росії, особливо з погляду особового складу. З початку конфлікту Росія втратила 610 тисяч осіб (убитих та поранених).

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, у травні 2024 року чисельність російських військ на території України значно збільшилася з 2022 року і становить близько 510 тисяч.

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