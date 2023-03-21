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В цьому році Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

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Вівторок 21 березня 2023 06:17
В цьому році Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю Фото: Росія стала найбільшим постачальником нафти в КНР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За перші два місяці 2023 року Росія збільшила продажі сирої нафти в Китай на чверть і стала найбільшим постачальником нафти в КНР, обігнавши Саудівську Аравію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В головному митному управлінні Китаю заявили, що у січні-лютому імпорт нафти з Росії збільшився до майже 2 млн барелів на добу, а загальна кількість поставленої сировини сягнула 15,7 млн т. Цей показник на 23,8% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

В свою чергу, Саудівська Аравія продала 13,92 млн т нафти за два місяці, що дорівнює близько 1,7 млн барелів на добу.

Зазначається, що минулого росу Саудівська Аравія поставила за рік 87,5 млн т сирої нафти, тоді як Росія - 86,2 млн т.

Раніше стало відомо, що країни G7 навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту впродовж тижня.

Крім цього, в лютому 2023 року доходи Росії від продажу нафти впали на 42% впорівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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