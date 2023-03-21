ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В этом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 06:17
В этом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай Фото: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За первые два месяца 2023 г. Россия увеличила продажи сырой нефти в Китай на четверть и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В главном таможенном управлении Китая заявили, что в январе-феврале импорт нефти из России увеличился почти до 2 млн баррелей в сутки, а общее количество поставленного сырья достигло 15,7 млн т. Этот показатель на 23,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В свою очередь, Саудовская Аравия продала 13,92 млн т нефти за два месяца, что составляет около 1,7 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что в прошлый рос Саудовская Аравия поставила за год 87,5 млн т сырой нефти, тогда как Россия - 86,2 млн т.

Ранее стало известно, что страны G7 вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть в течение недели.

Кроме этого, в феврале 2023 года доходы России от продажи нефти упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Китай
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон